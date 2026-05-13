Hantavirus: les 22 Français cas contacts n'ont pas de symptômes, 4 enfants testés négatifs

La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, lors d'une audition devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, le 13 mai 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Désormais toutes hospitalisées, les 22 personnes identifiées en France comme cas contacts de la néerlandaise décédée de l'hantavirus, ne présentent pas de symptômes et parmi elles, quatre enfants scolarisés ont été testés négatifs.

Les résultats des tests pour l'ensemble de ces cas contacts étaient attendus mercredi.

"Aucun ne présente de symptôme", souligne dans la soirée un communiqué du gouvernement.

"Parmi ces vingt-deux personnes, les quatre enfants scolarisés ont été testés négatifs", ajoute-t-il, sans donner les résultats des 18 autres, qui devraient être connus jeudi.

Les huit Français qui ont pris l'avion, le 25 avril, au départ de Sainte-Hélène vers Johannesburg, avec la passagère malade, sont "tous hospitalisés dans des hôpitaux parisiens", tandis que les 14 autres cas contacts, montés dans le vol Johannesburg-Amsterdam que la passagère avait essayé de prendre sans succès, le sont "dans différentes villes de France", avait détaillé le ministère de la Santé.

Ils sont pris en charge dans des établissements "de référence" pour les risques épidémiques, dans des chambres à pression négative permettant d'éviter tout risque de contamination.

"Ce que nous disent les experts (...), c'est que quand vous avez un test négatif, vous n'étiez pas contagieux dans les jours précédents", donc les "cas contact des cas contact", soit notamment des proches ayant côtoyé ces 22 personnes avant leur hospitalisation, pourraient être épargnés par les mesures d'isolement, a précisé la ministre Stéphanie Rist, médecin de profession.

Ces 22 personnes devraient rester hospitalisées au moins "pour 14 jours", soit la période d'incubation moyenne du hantavirus, mais cela pourra aller jusqu'à 42 jours, la durée maximale d'incubation estimée.

Des ambulances transportant les passagers français du MV Hondius arrivent à l'hôpital Bichat à Paris, le 10 mai 2026 ( AFP / Xavier GALIANA )

En cas d'infection, la pathologie est grave: la Française contaminée, une croisiériste de plus de 65 ans rapatriée le weekend dernier, est toujours en réanimation à Paris à l'hôpital Bichat, dans un état critique.

Selon le communiqué du gouvernement, les tests réalisés sur les quatre Français rapatriés avec elle sont toujours négatifs et ils ne présentent aucun symptome. Parmi eux, un couple de journalistes originaire de Marray (Indre-et-Loire) "se porte bien", a assuré sur Facebook le maire de la commune.

Les cas positifs recensés dans le monde, parmi lesquels trois personnes décédées, concernent exclusivement des croisiéristes. "Il n’y a pas de circulation du virus dans la population générale", et donc "pas lieu de proposer" des mesures de protection généralisées, a dit Mme Rist mercredi après-midi devant le Sénat.

- Protocole de la méningite -

Devant le Parlement, elle a promis de faire preuve d'une parfaite "transparence" à l'égard des élus, des soignants et de la population, "à l'heure où énormément de fausses informations circulent".

Mercredi matin, elle s'était entretenue avec plusieurs dizaines de représentants des professionnels de santé.

La ministre a bien "insisté" sur le fait qu'en l'absence de circulation du virus, il n'y avait "pas de mesures particulières à mettre en œuvre par les professionnels de santé, notamment concernant les masques", a souligné l'Ordre des pharmaciens.

Et en cas d'épidémie en France, ce qui n'est pas le cas, la France dispose d'un stock de masques "pour y faire face" pendant "minimum trois mois", a indiqué mercredi Matignon ( AFP / FRANCK FIFE )

En cas d'épidémie en France, ce qui n'est pas le cas, la France dispose d'un stock de masques "pour y faire face" pendant "minimum trois mois", a indiqué Matignon.

Elément rassurant: après des investigations sur le génome du virus, aucun élément ne suggère que la souche Andes d'hantavirus a muté et se comporterait "différemment du virus connu circulant dans certaines régions du monde", a estimé mercredi l'agence sanitaire de l'Union européenne, l'ECDC.

En France, les autorités sanitaires ont décidé de se baser sur le protocole de la méningite afin de définir la doctrine de prise en charge des cas contacts d’une personne reconnue comme positive à l’hantavirus.

"Ainsi, en cas de positivité à l’hantavirus, une personne est identifiée comme cas contact en cas de contact rapproché dans les 10 jours précédant le test ET de moins de 2 mètres pendant plus de 15 minutes".

Il s’ensuit alors le lancement d’une procédure de contact tracing conduite par les Autorités de santé régionales et l’isolement du cas contact en milieu hospitalier pour une prise en charge et un suivi sanitaire.

La ministre de la Santé s'est entretenue dans l'après-midi avec ses homologues européens pour porter la position française.

"Elle a proposé à tous les pays européens, ainsi qu’aux autres pays ayant accueilli des rapatriés du MV Hondius ou des personnes cas contacts de la personne décédée à Johannesburg le 26 avril dernier, d’harmoniser leurs doctrines sanitaires au niveau de sécurité sanitaire le plus élevé", selon le communiqué du gouvernement.