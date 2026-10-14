Morgan Stanley dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la vigueur de son activité de négociation d'actions

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* Les revenus des activités sur actions bondissent de près de 41 % au troisième trimestre, tandis que ceux des titres à revenu fixe reculent

* Le chiffre d'affaires de la banque d'investissement progresse de 2 % au troisième trimestre

* Les entrées liées aux introductions en bourse apportent un afflux record de 232 milliards de dollars d'actifs nouveaux à la gestion de patrimoine

(Mise à jour des cours des actions, ajout de citations du directeur financier et de graphiques)

par Pritam Biswas et Tatiana Bautzer

Morgan Stanley MS.N a dépassé mercredi les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, la volatilité des marchés due à la décision sur les taux d’intérêt et à la guerre entre les États-Unis et l’Iran ayant stimulé la négociation d’actions, tandis que les missions de conseil et les commissions sur les fusions-acquisitions ont dopé les revenus de la banque d’investissement.

Les turbulences du marché ont conduitles investisseurs à rééquilibrer leurs portefeuilles, ce qui a fait grimper les volumes de transactions et stimulé le chiffre d’affaires des salles de marché de la banque . Morgan Stanley a enregistré un chiffre d’affaires lié à la négociation d’actions de 5,8 milliards de dollars, soit une hausse de près de 41 % par rapport à l’année dernière.

Goldman Sachs GS.N , qui a dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre il y a un jour, a également fait état d’une hausse similaire de sa négociation d’actions.

« L'activité de négociation d'actions de la société a largement contribué aux résultats globaux de la banque au troisième trimestre », a déclaré Daniel Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

Le chiffre d’affaires de Morgan Stanley issu de sa négociation de titres à revenu fixe a reculé de 7,3 % pour s’établir à 2,01 milliards de dollars. Ce ralentissement fait écho à celui de Goldman Sachs, dont le chiffre d’affaires lié aux titres à revenu fixe, aux devises et aux matières premières a reculé de 1 % par rapport à l’année dernière.

Sharon Yeshaya, directrice financière de Morgan Stanley, a expliqué que le négoce de titres à revenu fixe avait été affecté par la volatilité des taux d’intérêt, dont la hausse brutale et, dans certains cas, inattendue au cours du troisième trimestre a eu des répercussions sur les investisseurs détenant des portefeuilles obligataires. « Cela a entraîné un élargissement des spreads de crédit, ce qui représente également un défi pour quiconque doit détenir des positions. »

Le bénéfice attribuable à Morgan Stanley s’est établi à 4,91 milliards de dollars, soit 3,03 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 4,61 milliards de dollars, soit 2,80 dollars par action, il y a un an.

Les analystes tablaient sur un bénéfice de 2,91 dollars par action, selon les estimations compilées par LSEG.

LES ACTIVITÉS DE BANQUE D’INVESTISSEMENT SE MAINTIENNENT

La valeur globale des opérations a chuté de 41 % par rapport au trimestre précédent pour s’établir à 993 milliards de dollars, selon les données de LSEG, passant sous la barre des 1 000 milliards de dollars trimestriels pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2025.

Le chiffre d’affaires de la banque d’investissement de Morgan Stanley a progressé de 2 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre 2,16 milliards de dollars. Goldman Sachs a également fait état d’une hausse des revenus de sa division de banque d’investissement, tandis que JPMorgan Chase JPM.N a signalé un ralentissement.

Morgan Stanley a été le conseiller financier principal d'Uber UBER.N dans le cadre de son accord pour l'acquisition de l'allemand Delivery Hero DHER.DE pour une valeur boursière de 14,8 milliards de dollars.

La banque a également été le conseiller financier principal du fournisseur de pièces moulées Consolidated Precision Products dans le cadre de son acquisition par GE Aerospace pour 11,75 milliards de dollars.

La banque d’investissement s’est également vu confier des rôles de souscription dans les introductions en bourse prévues des sociétés d’intelligence artificielle Anthropic et OpenAI. Mme Yeshaya a indiqué que bon nombre des introductions en bourse annulées au troisième trimestre faisaient l’objet de discussions dès le deuxième trimestre, avant la flambée des taux d’intérêt. Mais la directrice financière estime que les transactions reprendront au cours des prochains trimestres. « Je pense qu’il s’agit simplement d’attentes quant au niveau de certaines valorisations. Les marchés ont désormais légèrement remonté, il faut donc que les équipes de direction se sentent à l’aise avec ces valorisations. »

Les actions des banques américaines ont fortement chuté au troisième trimestre, la flambée des rendements des bons du Trésor, qui ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies, ayant suscité chez les investisseurs des craintes quant à la hausse des coûts de financement et à un ralentissement prolongé des fusions-acquisitions.

L'action Morgan Stanley a progressé d'environ 5,1 % en 2026, affichant une sous-performance par rapport à l'ensemble des marchés, mais surpassant celle de son concurrent Goldman Sachs

GS.N . Le titre était en baisse de 2,5 % avant l'ouverture de la séance .

Le chiffre d’affaires net de la banque s’est établi à 20,34 milliards de dollars, contre 18,22 milliards il y a un an, et dépassant les prévisions de 19,95 milliards.

LES INTRODUCTIONS EN BOURSE GÉNÈRENT DES ENTRÉES RECORD DANS LA GESTION DE PATRIMOINE

La gestion de patrimoine a enregistré un afflux net record de nouveaux actifs, à hauteur de 232 milliards de dollars au troisième trimestre, dont un peu plus de la moitié était liée aux flux générés par les introductions en bourse, a indiqué la banque. Mme Yeshaya n’a pas précisé quelles introductions en bourse avaient généré ces flux, mais elle a indiqué qu’elles avaient eu lieu au deuxième trimestre. Morgan Stanley et Goldman Sachs ont mené l’introduction en bourse de SpaceX en juin.

Ces afflux ne concernaient pas uniquement les salariés, mais également de grands investisseurs qui avaient initialement acquis leurs participations dans SpaceX alors que la société était encore privée, a ajouté la directrice financière de Morgan Stanley. Bon nombre d’entre eux sont des clients de Morgan Stanley; leur participation dans la société privée est alors convertie en actions qui sont transférées sur un compte Morgan Stanley et pour lesquelles un conseiller est désigné.

Par ailleurs, le chiffre d’affaires net de sa branche de gestion de patrimoine , qui a atteint au deuxième trimestre 2026 son objectif de longue date de 10 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion , s’est établi à 9,07 milliards de dollars, en hausse de 10,1 % par rapport à l’année précédente.

«Ce chiffre d’affaires est légèrement inférieur aux prévisions et revêt une importance particulière, car la gestion de patrimoine est l’un des principaux moteurs de croissance stratégiques de la banque », a déclaré M. Coatsworth.

Goldman Sachs et Morgan Stanley ont développé leurs activités de gestion de patrimoine ces dernières années afin de générer des bénéfices plus stables et de réduire leur dépendance vis-à-vis de leurs divisions de négoce et de banque d’investissement, caractérisées par une forte volatilité.

La branche de gestion d’actifs de Morgan Stanley, qui regroupe les fonds de crédit privés, a enregistré un chiffre d’affaires net de 1,46 milliard de dollars au cours du trimestre clos en septembre, en baisse par rapport aux 1,65 milliard de dollars de l’année précédente.

Les demandes de retrait des investisseurs concernant le North Haven Private Income Fund de Morgan Stanley sont restées élevées au troisième trimestre, allant à contre-courant d’une tendance générale du secteur marquée par un ralentissement des rachats.

Les investisseurs ont cherché à liquider 11,4 % des parts lors de la dernière offre publique de rachat du fonds de crédit privé, un chiffre proche des 11,6 % demandés au trimestre précédent.

Le secteur du crédit privé a été confronté à des pressions de rachat en raison des craintes des investisseurs que l’IA ne perturbe les entreprises de logiciels présentes dans leurs portefeuilles.

Toutefois, les demandes de retrait globales auprès des principaux fonds se sont atténuées au troisième trimestre, les gestionnaires d’actifs ayant résorbé les arriérés existants et le moral des investisseurs s’étant redressé.