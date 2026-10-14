Morgan Stanley dépasse légèrement les attentes au 3e trimestre

Morgan Stanley dévoile un bénéfice net part du groupe en croissance de 6,5% à 4,91 MdsUSD pour le 3e trimestre 2026, soit un BPA de 3,03 USD, dépassant de près de 3% le consensus de marché, ainsi qu'un ROTCE (rentabilité des capitaux propres tangibles) de 22,6%.

Les revenus de la banque d'affaires se sont accrus de 11,6% à 20,34 MdsUSD, dont une hausse de 18% à 10,03 MdsUSD pour la division Institutional Securities, "reflétant les solides performances des activités sur les marchés actions, soutenues par une forte activité des clients, ainsi que la vigueur des activités de conseil".

La division Wealth Management a réalisé des revenus nets records de 9,06 MdsUSD ( 10%), portés par la solidité des commissions de gestion d'actifs et la hausse des revenus nets d'intérêts, tandis que la division Investment Management a enregistré des revenus en recul de 12% à 1,46 MdUSD.

"Dans l'ensemble de nos activités de gestion de patrimoine et de gestion d'actifs, les actifs totaux de nos clients ont atteint 10 500 MdsUSD, témoignant de l'envergure de notre plateforme et de la solidité de nos activités", souligne néanmoins le PDG, Ted Pick.

Morgan Stanley indique également que son coefficient d'exploitation s'est maintenu à 67% sur le trimestre écoulé et s'est établi à 66% depuis le début de l'année, illustrant un effet de levier opérationnel positif, alors que le groupe a continué d'investir dans ses activités.