Morgan Stanley considère que les efforts en matière de sécurité de l'IA constituent un facteur favorable aux dépenses technologiques

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* L'indice Euro STOXX 600 progresse >de 1 %

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* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,97 %

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MORGAN STANLEY CONSIDÈRE QUE LA SÉCURITÉ DE L'IA CONSTITUE UN FACTEUR FAVORABLE AUX DÉPENSES TECHNOLOGIQUES

Morgan Stanley reste optimiste quant à la demande en puissance de calcul, estimant qu’un accroissement des investissements dans la sécurité de l’IA pourrait accélérer, plutôt que freiner, l’essor général des dépenses dans ce domaine.

« L’accent mis sur la sûreté et la sécurité de l’IA peut constituer un facteur favorable aux dépenses d’investissement, mais il est important de comprendre les variables et les orientations politiques potentielles », a déclaré Morgan Stanley dans une note publiée dimanche.

La société de courtage s’attend à ce que les dépenses consacrées à la surveillance des modèles, à la cybersécurité et à la biodéfense augmentent à mesure que les capacités de l’IA progressent, tandis que les dépenses d’investissement des hyperscalers devraient atteindre 1 500 milliards de dollars en 2027.

La semaine dernière, les appels en faveur de mesures de protection renforcées en matière d’IA ont pris de l’ampleur après que le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a exhorté le secteur à ralentir le développement, d’autres dirigeants du secteur technologique et responsables politiques se prononçant en faveur d’une attention accrue portée à la sécurité de l’IA. Dans ce contexte, Morgan Stanley a mis en avant cinq scénarios susceptibles de soutenir une forte demande en puissance de calcul et en dépenses d’investissement.

Premièrement, une intervention des pouvoirs publics pourrait ralentir la mise sur le marché de modèles de pointe, ce qui pourrait profiter aux développeurs de modèles ouverts. La banque estime toutefois que les inquiétudes à long terme concernant les dépenses d’investissement dans l’IA sont infondées, car l’adoption de l’IA par les entreprises reste faible et la demande en puissance de calcul pour l’inférence continue de dépasser l’offre.

La société de courtage s’attend également à ce que des menaces de plus en plus sophistiquées liées à l’IA stimulent un nouveau cycle d’investissements dans la cybersécurité, ce qui pourrait profiter à Palo Alto Networks PANW.O , CrowdStrike

CRWD.O et Okta OKTA.O , les entreprises recherchant des capacités de sécurité plus avancées.

L’adoption de l’IA affiche déjà des gains mesurables. Morgan Stanley a constaté que 25 % des entreprises du S&P 500 .SPX font état d’avantages quantifiables liés à l’IA, contre 14 % il y a un an. Washington pourrait également renforcer son soutien aux développeurs nationaux de modèles de pointe tout en durcissant les restrictions visant à protéger la technologie américaine en matière d’IA et à faire face aux risques liés aux modèles à poids ouvert, un changement de politique qui, selon Morgan Stanley, pourrait stimuler davantage la demande en matière de calcul.

Enfin, une attention accrue portée à la sécurité de l’IA pourrait alimenter l’opposition publique aux centres de données, tandis que les élections de mi-mandat aux États-Unis pourraient entraîner un changement de réglementation vers des restrictions plus strictes imposées aux fournisseurs de modèles et aux développeurs de centres de données.

(Kanishka Ajmera)

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