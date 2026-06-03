Morgan Stanley abaisse son objectif de cours pour FedEx face à une concurrence croissante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours de la société de livraison internationale FedEx Corp FDX.N de 230 $ à 160 $; réitère sa recommandation « sous-pondérer »

** Ce nouvel objectif de cours représente une baisse d'environ 51 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage continue de percevoir des vents contraires structurels dans le secteur du colis, le marché s'éloignant des expéditions longue distance à forte marge au profit de livraisons courte distance moins coûteuses, dans un contexte de concurrence croissante

** Elle ajoute qu'Amazon AMZN.O a déjà bouleversé le secteur de la livraison de colis et que, en se développant dans la logistique de fret à service complet, l'entreprise représente une menace concurrentielle encore plus grande pour les sociétés de transport maritime et de fret aérien

** Le cours cible médian des 29 courtiers couvrant le titre est de 402 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse d'environ 41 % depuis le début de l'année