Moove, soutenue par Uber, est désormais valorisée à 2,1 milliards de dollars après une nouvelle levée de fonds

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Moove, une entreprise de mobilité soutenue par Uber, a annoncé mercredi avoir levé 250 millions de dollars lors d’un nouveau tour de table, portant sa valorisation à 2,1 milliards de dollars, alors qu’elle cherche à développer son activité dans le domaine des véhicules autonomes.

* Fondée à Lagos en 2020 avec 76 véhicules, Moove est devenue un opérateur mondial de flottes de VTC comptant environ 42.000 véhicules dans 13 pays. L'entreprise a indiqué que son chiffre d'affaires annuel récurrent s'élevait à 420 millions de dollars.

* Ce dernier tour de table a été mené par la société d’investissement Mubadala, basée à Abu Dhabi, avec le soutien, entre autres, du fonds de croissance de Toyota.

* "Ce financement soutiendra l’expansion de l’activité de véhicules autonomes de Moove, notamment l’acquisition de flottes et la mise en place d’infrastructures de dépôts axées sur la robotique, où les flottes autonomes seront rechargées, entretenues et réparées", a déclaré la société dans un communiqué.

* Moove bénéficie déjà du soutien d’Uber et des gestionnaires d’actifs BlackRock et Franklin Templeton.

* Moove s’est développée grâce à une croissance organique et à des acquisitions, notamment celles de Kovi au Brésil et de Tokyo Taxi au Japon.