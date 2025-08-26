 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Moonfare : nomination de Sanjay Gupta au poste de CEO US
26/08/2025

(AOF) - Moonfare, spécialiste de l’investissement en Private Equity, annonce la nomination de Sanjay Gupta en tant que CEO US. Basé jusqu’ici à Londres, Sanjay Gupta a rejoint New York pour prendre ses nouvelles fonctions, tout en conservant son rôle actuel de Chief Investment Officer (CIO).

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans le Private Equity, Sanjay Gupta sera chargé, dans ce nouveau rôle, de développer la présence de Moonfare aux États-Unis, un marché clé où la base d'investisseurs nord-américains est en forte croissance.

Il continuera également à superviser les produits propriétaires de Moonfare, qui constituent un facteur différenciant majeur de la plateforme.

