Moonfare franchit le cap des 4 milliards d'euros d'actifs sous gestion

(Zonebourse.com) - Moonfare, plateforme mondiale d'investissement et de gestion spécialisée dans les marchés privés, annonce avoir dépassé les 4 milliards d'euros d'actifs sous gestion après une forte collecte au premier semestre. Ce cap marque une étape importante dans son développement, alors que les investisseurs privés et les family offices continuent de renforcer leur exposition aux opportunités de marchés privés de qualité institutionnelle.

Au premier semestre 2026, Moonfare a enregistré 313 MEUR de collecte, soit son meilleur semestre depuis 2022, dans un contexte pourtant peu favorable aux levées de fonds. La collecte dans les fonds propriétaires de Moonfare a plus que doublé pour atteindre 62 MEUR, soit environ un cinquième du total.

En France et au Benelux, les actifs sous gestion de Moonfare sont passés de 564 à 675 MEUR entre le deuxième trimestre 2025 et le deuxième trimestre 2026, soit une progression de 20%. La région représente désormais 17% des actifs sous gestion du groupe.

Cette performance reflète la demande croissante pour l'offre sélective de Moonfare, qui couvre l'ensemble du spectre des marchés privés : fonds primaires, co-investissements, fonds evergreen, opérations secondaires et investissements directs.

Elle traduit également la contribution croissante de ses stratégies propriétaires. Au premier semestre 2026, environ 20% de la nouvelle collecte de Moonfare a été orientée vers ses produits propriétaires, confirmant l'évolution de la plateforme, passée d'un modèle centré sur l'accès aux marchés privés à un acteur plus large de l'investissement sur cette classe d'actifs.

Moonfare accompagne désormais plus de 5 600 investisseurs individuels, ainsi que plus de 350 family offices et UHNWI (Ultra High Net Worth Individual : individu au patrimoine net ultra-élevé ) dans 24 pays.

Une nouvelle phase d'expansion internationale devrait suivre prochainement, alors que les allocations du patrimoine privé au capital-investissement continuent de progresser.

Aux Etats-Unis, celles-ci devraient passer de 80 milliards de dollars en 2025 à environ 2 400 MdsUSD d'ici 2030, selon une étude du Deloitte Center for Financial Services. En Europe, elles devraient plus que tripler, passant de 924 MdsUSD à 3 300 MdsUSD.

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