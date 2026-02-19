 Aller au contenu principal
Moonfare clôture son co-investment fund II au-delà de son objectif
information fournie par AOF 19/02/2026 à 15:32

(AOF) - La plateforme mondiale de private equity Moonfare annonce la clôture de son fonds de co‑investissement de deuxième génération, Co‑Investment Fund II (MCF II), à hauteur de 83 millions de dollars, dépassant son objectif en seulement 12 mois. Cela représente une augmentation de 43 % par rapport au millésime précédent, Moonfare Co-Investment Fund I (MCF I). Cette levée reflète la poursuite de l’intérêt des investisseurs pour les co-investissements en private equity.

Des investisseurs issus de plus de 20 marchés ont participé à MCF II, parmi lesquels des investisseurs individuels, des single family offices et des investisseurs institutionnels de plus petite taille, avec une demande particulièrement marquée en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et aux États-Unis.

MCF II est déjà investi à 30% dans des opérations aux côtés de Hg, Vista et EQT. Le fonds poursuivra son déploiement progressif, avec un objectif de 12 à 15 co‑investissements, principalement en Amérique du Nord et en Europe, dans des secteurs tels que la technologie, les services financiers et corporate, la santé, la consommation et l'industrie.

Le troisième millésime, Moonfare Co‑Investment Fund III (MCF III), devrait être lancée dans les 12 à 18 prochains mois.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

