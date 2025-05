Moonfare : " 80% des investisseurs privés inquiets des tarifs douaniers américains "

(AOF) - Selon la dernière enquête annuelle réalisée par Moonfare (plateforme digitale dédiée aux actifs privés), près de 4/5 des investisseurs privés en Private Equity estiment que les mesures prises par le président Trump auront un impact économique négatif. Réalisée auprès de 175 investisseurs Moonfare, l’enquête révèle de fortes préoccupations concernant les droits de douane et les guerres commerciales (76,9%), ainsi que l'incertitude géopolitique (74,6%).

Près de la moitié des répondants (49,1%) citent la crainte d'une récession parmi leurs principales inquiétudes dans le contexte post-électoral.

L'Europe est perçue comme un environnement macroéconomique plus favorable que les États-Unis : 43,7% considèrent que le vieux continent offre les meilleures conditions pour l'investissement en Private Equity cette année.

Malgré un climat de prudence, les investisseurs maintiennent une forte exposition au Private Equity. Plus de 30% d'entre eux prévoient d'y allouer entre 21% et 50% de leurs portefeuilles, tandis que 7,5% envisagent d'y investir plus de la moitié de leurs actifs.

Face aux incertitudes sur les sorties traditionnelles en Private Equity, la stratégie secondaire gagne du terrain. 45,8% des sondés s'attendent à ce qu'elle affiche les meilleures performances, juste derrière les opérations de buy-out mid-market (51,2%).

Les investisseurs affichent un fort intérêt pour les secteurs de la technologie et des logiciels (65,7%), suivis de la défense (56,2%), puis de la santé et des biotechnologies.

Près de 80% ont réalisé au moins un investissement en actifs privés sur les 12 derniers mois, et 55,3% prévoient de nouveaux investissements cette année. Plus de 30% restent encore indécis.

42% pensent que l'activité d'investissement restera stable par rapport à 2024, et 39% anticipent un niveau de sorties similaire en 2025. Environ un quart (24,3%) s'inquiètent de valorisations d'entrée élevées.