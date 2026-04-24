Moog en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice pour l'exercice 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
24 avril -
** Les actions de Moog Inc MOGa.N , fournisseur de systèmes de contrôle de mouvement de précision et de fluides, progressent de 2,6 % à 314,01 $
** MOGa relève ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année; annonce un chiffre d'affaires et un bénéfice au deuxième trimestre supérieurs aux estimations
** La croissance du chiffre d'affaires au deuxième trimestre dans tous les segments laisse présager de meilleures performances pour le second semestre
** Le segment Espace et Défense bénéficie d'un élan grâce à une demande généralisée dans le secteur aéronautique
** La société relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'ensemble de l'année de 10,2 $ à 10,6 $
** À la clôture d'hier, l'action MOGa affichait une hausse de 25,6 % depuis le début de l'année
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