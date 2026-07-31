Moog chute, les investisseurs ignorant ses résultats du troisième trimestre, supérieurs aux attentes et boostés par un remboursement ponctuel de droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction visant à ajouter les chiffres omis au point 4)

31 juillet - ** L'action de Moog Inc, fabricant de systèmes de contrôle pour l'aérospatiale et la défense MOGa.N , recule de 6,3% à 392,7 dollars

** J.P. Morgan indique que ces résultats supérieurs aux prévisions s’expliquent par la dynamique du secteur industriel et les demandes de remboursement de droits de douane au titre de l’IEEPA, mais précise toutefois qu’“une partie de ces résultats supérieurs aux prévisions reflète des éléments non récurrents liés aux droits de douane et à la fiscalité”

** La société affiche un résultat d'exploitation de 176,27 millions de dollars au troisième trimestre, soit une marge de 15,8%, grâce notamment à un remboursement de droits de douane de 30 millions de dollars

** La société relève ses prévisions de BPA ajusté et de chiffre d’affaires pour l’exercice à 11,65 dollars et 4,4 milliards de dollars, contre respectivement 10,60 dollars et 4,3 milliards de dollars auparavant

** La société affiche pour le troisième trimestre un BPA ajusté de 3,72 dollars et un chiffre d’affaires de 1,12 milliard de dollars — des chiffres supérieurs aux estimations moyennes des analystes, qui s’établissaient respectivement à 2,66 dollars et 1,08 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte de la hausse enregistrée lors de la séance, le titre affiche une progression de 61,4% depuis le début de l'année