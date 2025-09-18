 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Moody's signale un risque dans les 300 milliards de dollars de contrats d'IA récemment signés par Oracle
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 00:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Matt Tracy

L'agence de notation américaine Moody's Ratings a signalé plusieurs risques potentiels dans les 300 milliards de dollars de contrats d'intelligence artificielle récemment signés par Oracle Corp

ORCL.N , mais s'est abstenue de prendre des mesures de notation à l'encontre du géant du logiciel.

Oracle ORCL.N a déclaré ce mois-ci qu'elle s'attendait à ce que le chiffre d'affaires enregistré pour son activité Oracle Cloud Infrastructure dépasse les 500 milliards de dollars.

Le Wall Street Journal a ensuite rapporté qu'OpenAI avait signé un contrat pour acheter 300 milliards de dollars de puissance informatique à Oracle sur une période d'environ cinq ans, ce qui constitue l'un des plus gros contrats jamais signés dans le domaine de l'informatique en nuage. Selon le rapport, la majorité des nouveaux revenus décrits par Oracle proviendront de l'accord avec OpenAI.

Les analystes de Moody's ont fait référence mercredi à 300 milliards de dollars de contrats récemment signés, sans nommer les clients concernés.

Ils ont noté que les contrats soulignent le "potentiel énorme" de l'activité d'infrastructure d'IA d'Oracle. Mais ils ont également attiré l'attention sur plusieurs risques énoncés dans l'action de notation de Moody's en juillet , où l'agence a révisé les perspectives de notation de crédit d'Oracle de stables à négatif.

L'un des principaux risques signalés par Moody's concerne le "risque de contrepartie" lié au fait qu'Oracle dépend d'engagements importants de la part d'un petit nombre de sociétés d'IA pour financer son modèle d'entreprise.

"Le risque de contrepartie est toujours une considération clé dans tout type de financement de projet, en particulier lorsqu'il y a une forte dépendance à l'égard des revenus d'une seule contrepartie", ont écrit les analystes de Moody's mercredi.

"Et selon nous, la construction du centre de données d'Oracle est effectivement l'un des plus grands projets de financement au monde, si ce n'est le plus grand", ont-ils ajouté.

Les analystes ont également noté que la société verra sa dette augmenter plus rapidement que son EBITDA, ce qui contribuera à un effet de levier élevé prévu de 4x avant que l'EBITDA d'Oracle ne commence à dépasser sa dette.

"Il est probable que le flux de trésorerie disponible sera également négatif pendant une longue période avant d'atteindre le seuil de rentabilité", écrivent les analystes.

Oracle avait une note d'émetteur de Moody's de Baa2, qui se situe dans la partie inférieure des notes de crédit de qualité.

