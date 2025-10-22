Moody's plus optimiste sur son bénéfice par action 2025

(AOF) - Moody's a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le bénéfice ajusté par action au troisième a augmenté de 22%, à 3,92 dollars en un an. Il a dépassé le consensus Zacks s'élevant à 3,70 dollars. Parallèlement, sur la même période, le chiffre d'affaires a progressé de 11 %, à 2 milliards de dollars, surpassant également les attentes : 1,96 milliard de dollars.

"La puissance de la franchise Moody's s'est pleinement manifestée au cours de ce trimestre, avec une forte croissance du chiffre d'affaires et un effet de levier opérationnel significatif. Les investissements que nous avons réalisés pour tirer parti de plusieurs tendances profondes portent leurs fruits, nous permettant de mieux servir nos clients tout en nous donnant la flexibilité financière nécessaire pour saisir des opportunités de croissance clés, " a commenté le directeur général, Rob Fauber.

Cette année, le groupe américain anticipe un bénéfice par action ajusté situé entre 14,50 et 14,75 dollars, soit une croissance de 17% en milieu de fourchette. Moody's ciblait auparavant un bénéfice par action ajusté compris entre 13,50 dollars et 14 dollars.

