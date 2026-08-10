Moody's place sous surveillance négative les notes d'easyJet

L'agence de notation Moody's a annoncé lundi avoir placé sous surveillance avec implication négative les notes de crédit "Baa2" d'easyJet à la suite de l'annonce du rachat de la compagnie aérienne par le fonds d'investissement Apollo.

Dans un communiqué, Moody's étaye sa décision par les incertitudes entourant la structure financière de l'opération, soulignant que la répartition exacte entre dette et fonds propres, tout comme la future politique financière du transporteur et son niveau d'endettement cible restent à ce stade inconnus.

L'agence rappelle que les opérations de retrait de la cote menées par des fonds partenaires financiers s'accompagnent généralement d'un alourdissement de la dette, ce qui la conduit à anticiper une politique financière moins prudente que celle historiquement suivie par easyJet en tant que société cotée.

Vers une dégradation du profil de crédit

La transaction est considérée comme d'autant plus critique que le rachat intervient à un moment sensible du cycle d'investissement du groupe, dont les dépenses d'investissement doivent grimper de manière substantielle, passant de 1,2 milliard de livres sterling pour l'exercice 2025 (clos le 30 septembre) à plus de 3 milliards de livres d'ici l'exercice 2028.

La compagnie aérienne britannique a recommandé la semaine passée à ses actionnaires d'accepter l'offre en numéraire du fonds américain, assortie d'une alternative en actions non cotées, ce qui avait conduit Castlelake, l'autre fonds intéressé par le dossier, à jeter l'éponge.

L'offre publique d'acquisition, via Eagle Bidco, valorise l'ensemble du capital de la compagnie à environ 5,7 MdsGBP, chaque actionnaire devant se voir proposer 7,15 livres sterling en numéraire par action, soit une prime de 81% par rapport au cours de référence retenu par la société.