Moody's: La note de crédit des entreprises françaises va se dégrader pendant 18 mois

PARIS, 23 juin (Reuters) - Moody's estime mardi soir que la qualité du crédit des entreprises françaises va continuer de se dégrader au cours des prochains 18 mois malgré la sortie du confinement. Dans une note sectorielle, l'agence de notation précise qu'à la date du 31 mai, près de la moitié des entreprises françaises étaient placées sous perspectives négatives ou soumises à une potentielle révision à la baisse. "Ce qui implique davantage de dégradations cette année et en 2021", ajoute Moody's. "Nous prévoyons que le PIB français va chuter de 10,1% en 2020 avant de croître de 7,1% en 2021, ce qui signifie que l'économie n'aura pas alors retrouvé son niveau d'avant le coronavirus." Moody's précise que les entreprises les plus vulnérables opèrent dans les secteurs des services, de l'automobile et de la distribution, hors alimentaire. "A la date du 31 mai, 43% des compagnies notées B1, B2 ou B3 étaient placées sous perspectives négatives." L'étude porte sur la qualité du crédit de 97 entreprises non financières représentant un total d'environ 700 milliards d'euros de dettes ajustées par Moody's. L'enquête ne porte pas sur les entreprises de services aux collectivités ni sur celles opérant sur le secteur des infrastructures. Dans un rapport semestriel, la Banque de France a souligné mardi que l'augmentation de l'endettement des entreprises françaises, et le choc de trésorerie auxquelles elles ont été confrontées avec l'épidémie, augmentaient le risque de faillite pour nombre d'entre elles, ce qui pourrait par ricochet augmenter les créances douteuses des banques. (Henri-Pierre André)

