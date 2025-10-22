 Aller au contenu principal
Moody's estime que l'augmentation des prêts accordés par les banques américaines à des créanciers privés peut présenter des risques
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les prêts des banques américaines aux fournisseurs de crédit privés ont grimpé à près de 300 milliards de dollars, a déclaré Moody's dans un rapport publié mardi, et l'agence de notation a averti que les petits prêteurs pourraient être confrontés à des risques accrus si les normes de souscription s'affaiblissaient.

Les prêts aux institutions financières non dépositaires (NDFIs) représentent aujourd'hui 10,4 % du total des prêts bancaires, soit près de trois fois plus que les 3,6 % d'il y a dix ans, selon le rapport. Cette croissance agressive a dépassé toutes les autres activités de prêt depuis 2016, ajoute le rapport.

Les investisseurs se sont inquiétés des tensions plus larges dans le secteur financier après que certaines banques régionales, y compris Zions Bancorp ZION.O , ont signalé des créances douteuses et des problèmes de fraude présumés au cours des dernières semaines.

Outre l'exposition aux fournisseurs de crédit privés, il existait en juin 285 milliards de dollars de prêts à des fonds d'investissement privés et 340 milliards de dollars d'engagements inutilisés disponibles pour ces emprunteurs, selon Moody's.

Les analystes considèrent les récents épisodes comme des événements idiosyncrasiques plutôt que comme un problème systémique de qualité du crédit. Les cadres supérieurs des banques ont également minimisé le risque dans les prêts privés.

