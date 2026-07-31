Monte Rosa s'effondre après l'échec de l'essai cardiovasculaire de Novo

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31 juillet - ** L'action de Monte Rosa Therapeutics GLUE.O recule de 31,5 % pour atteindre son plus bas niveau depuis quatre mois, à 15,54 dollars ** Novo Nordisk NOVOb.CO annonce que son médicament expérimental, le ziltivekimab, n’a pas réussi à réduire le risque d’événements cardiovasculaires majeurs par rapport au placebo lors d’un essai clinique de phase avancée

** Monte Rosa développe le MRT-8102 pour le traitement des maladies cardiovasculaires athéroscléreuses, la même pathologie ciblée par l’essai de Novo

** Novo a testé le ziltivekimab, un anticorps anti-IL-6, tandis que le MRT-8102 est un dégradateur de NEK7 qui agit en amont dans la voie NLRP3/inflammasome

** Robert Driscoll, analyste chez Wedbush, affirme que l'échec de l'essai de Novo « présente une pertinence significative pour le programme de dégradateurs de NEK7 de GLUE, notamment le MRT-8102 »

** M. Driscoll précise qu’il « retire la valeur attribuée au MRT-8102 de notre évaluation », car la réduction des risques cliniques sera probablement retardée

** « Nous nous attendons à ce que les investisseurs réduisent ou suppriment la valeur ajustée au risque liée à l’opportunité que représente le MRT-8102 » dans le domaine cardiovasculaire – analyste de Guggenheim

** L'action Novo Nordisk ( NVO.N ), cotée aux États-Unis, recule de 9 %

** À la clôture d'hier, GLUE affichait une baisse de 0,2 % depuis le début de l'année