Monte dei Paschi vend un portefeuille immobilier à Ardian

MILAN, 1er juillet (Reuters) - La Monte dei Paschi dei Siena BMPS.MI a annoncé mercredi avoir cédé un portefeuille d'actifs immobiliers à Ardian, un fonds français de capital-investissement. La transaction, rendue nécessaire la restructuration de la plus ancienne banque du monde encore en activité, devrait améliorer le ratio CET1 de capitaux de 13 points de base par rapport à son niveau de mars, a dit Monte dei Paschi dans un communiqué. Ardian, né dans le giron d'Axa AXAF.PA , est l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, en concurrence notamment avec Blackstone BX.N et Lexington Partners. (Francesca Landini; version française Nicolas Delame)

