Monte dei Paschi: l'assemblée générale refuse une contre-offensive, s'ouvrant à Intesa

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Les actionnaires de la banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) ont rejeté jeudi la contre-offensive proposée par sa direction, ouvrant la voie à son rachat par le numéro un du secteur bancaire de la péninsule, Intesa Sanpaolo, a indiqué la banque toscane.

Cette opération, validée mardi par la Banque centrale européenne (BCE), pourrait donner naissance au deuxième groupe bancaire coté de la zone euro.

Le directeur général de MPS, Luigi Lovaglio, proposait des offres publiques d'échange sur Banco BPM et Banca Generali. Ces opérations ont été rejetées par les actionnaires, de même que le projet de fusion avec Mediobanca, qui visait à créer un troisième pôle bancaire italien.

L'offre d'échange sur Banca Generali a été refusée par 90,9% des actionnaires votant à Sienne, et l'offre sur Banco BPM a été refusée à 91,10%, a confirmé MPS.

Les principaux actionnaires de MPS avaient déjà annoncé qu'ils voteraient contre ces motions, se rangeant de facto derrière l'offre de rachat défendue par Intesa Sanpaolo.

Cette dernière avait relevé début octobre son offre à 31 milliards d'euros et lancé un ultimatum aux actionnaires de MPS, les avertissant qu'elle retirerait son offre si ceux-ci approuvaient le contre-projet de la banque siennoise.

Intesa avait ainsi obtenu l'appui décisif de Delfin, la holding de la famille Del Vecchio (propriétaire de 17,5% de MPS, et actionnaire de groupes comme EssilorLuxottica), du magnat de la construction Francesco Gaetano Caltagirone (12,66% de MPS), mais aussi de plus petits actionnaires comme Norges Bank et Benetton.

Les deux principales sociétés de conseil aux actionnaires ISS et Glass Lewis, très écoutées par les investisseurs, s'étaient aussi opposées à cette double opération qu'ils considèrent trop risquée.

Défait, le directeur général de MPS Luigi Lovaglio s'est pourtant félicité au cours de l'AG que "la surenchère d’Intesa Sanpaolo démontre, dans les faits, que la position adoptée par MPS a créé de la valeur et a renforcé le pouvoir de négociation des actionnaires".

"Nous avons défendu la valeur du Monte, nous avons obtenu de meilleures conditions pour les actionnaires, même avant que l’offre ne se concrétise : c’est déjà une victoire de l’initiative prise par MPS", a ajouté le directeur général, selon les médias italiens.

Seuls l'actionnaire Pierluigi Tortora, soutien de Luigi Lovaglio, et la fondation MPS (0,2% du capital), avaient indiqué qu'ils soutiendraient les résolutions.

L'Etat italien (4,86%), qui se veut neutre, et Banco BPM (3,74%), juge et partie, avaient indiqué qu'ils s'abstiendraient.

Du côté de Banco BPM, le Crédit Agricole, principal actionnaire avec 29,3% du capital, avait cependant indiqué qu'il n'apporterait pas ses titres à l'offre de MPS, privant cette dernière d'un soutien déterminant.