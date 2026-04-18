Monte-Carlo Société des Bains de Mer lance Festival des Étoilés, série de dîners d’exception

* Festival des Étoilés Monte-Carlo 2026 lancé 13 mai, série de dîners gastronomiques à quatre mains sur saison printemps-été. * Rendez-vous suivants programmés 22 mai, 13 juin, 23 juillet. * Derniers dîners à quatre mains fixés 19 septembre, 23 septembre. * Gala de clôture prévu 14 novembre 2026 à Hôtel de Paris Monte-Carlo. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco published the original content used to generate this news brief on April 17, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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