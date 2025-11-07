Monster Beverage : hausse des résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 novembre - ** Les actions du fabricant de boissons énergisantes Monster Beverage MNST.O augmentent d'environ 5 % à 69,50 $ après la cloche
** La société dépasse les estimations de bénéfices et de ventes trimestrielles grâce à une forte demande de boissons énergisantes
** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 2,02 milliards de dollars, contre des estimations de 2,11 milliards de dollars - données compilées par LSEG
** MNST affiche un bénéfice de 56 cents par action, supérieur aux estimations de 48 cents par action
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 26% depuis le début de l'année
