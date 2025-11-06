Monster Beverage dépasse ses estimations de résultats trimestriels grâce à la forte demande de boissons énergisantes sans sucre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Monster Beverage MNST.O a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires et son bénéfice du troisième trimestre jeudi, aidé par une demande soutenue pour ses boissons énergisantes sans sucre et ses nouveaux arômes, même dans un contexte d'incertitude économique.

POURQUOI C'EST IMPORTANT?

Monster a bénéficié de l'évolution récente des préférences des consommateurs, qui sont de plus en plussoucieux de leur santé et optent pour des boissons énergisantes et sans sucre plutôt que pour des sodas ordinaires.

La société a déclaré que Monster Energy Ultra, sa boisson sans sucre, ainsi que le lancement de nouveaux arômes, ont stimulé les ventes au cours du trimestre.

Elle prévoit également de lancer FLRT, une marque axée sur les femmes, à la fin du premier trimestre 2026, dans le cadre de ses efforts visant à exploiter la démographie féminine croissante.

PAR LES CHIFFRES

Les ventes nettesde Monster ont augmenté de 16,8 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 2,20 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,11 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a augmenté ses prix au cours de l'année, ce qui a permis à sa marge brute en pourcentage des ventes nettes d'atteindre 55,7 %, contre 53,2 % un an plus tôt.

Son bénéfice trimestriel ajusté s'est élevé à 56 cents par action, contre des estimations de 48 cents par action.