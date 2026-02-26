Monster Beverage dépasse ses estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Monster Beverage MNST.O a dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice du quatrième trimestre jeudi, aidé par une demande soutenue pour ses boissons énergisantes dans un contexte d'incertitude économique.

Les consommateurs soucieux de leur santé ont préféré les boissons énergisantes et sans sucre aux sodas classiques, et la demande de boissons énergisantes s'est maintenue même si l'inflation réduit les budgets des ménages.

Les ventes nettes de la société ont augmenté de 17,6 % pour atteindre 2,13 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 2,04 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes du segment des boissons énergisantes Monster, le plus important de la société, ont augmenté de 18,9 % pour atteindre 1,99 milliard de dollars au cours du trimestre. Cependant, les ventes dans le segment des marques d'alcool ont chuté de 16,8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 29 millions de dollars.

Le bénéfice trimestriel ajusté par action s'est élevé à 51 cents, au-dessus des estimations de 48 cents.

La marge brute de Monster a légèrement augmenté pour atteindre 55,5 %, contre 55,3 % l'année précédente, les mesures de tarification et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement ayant compensé la hausse des coûts de l'aluminium.

Alors que le directeur général Hilton Schlosberg a déclaré que les tarifs douaniers actuels n'auront pas d'impact matériel sur les résultats d'exploitation, il a ajouté que la société s'attend à une augmentation modeste des coûts au moins au premier semestre 2026, par rapport au quatrième trimestre 2025.

"Nous continuerons à reconnaître les droits de douane sur l'aluminium par le biais de la prime Midwest plus élevée et à mettre en œuvre des stratégies de couverture dans l'ensemble de l'entreprise lorsque cela est possible", a-t-il déclaré.

Les actions de la société ont baissé d'environ 2 % dans les échanges prolongés.