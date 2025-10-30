Monsanto, filiale de Bayer, doit payer 185 millions de dollars après que la Cour suprême de l'État a rétabli le verdict concernant la fuite de produits chimiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La Cour suprême de l'État de Washington rétablit un verdict de 185 millions de dollars contre Monsanto

*

Une juridiction inférieure avait annulé le verdict du procès de 2021

*

Monsanto fait face à des centaines de plaintes liées à la contamination chimique d'une école de la région de Seattle

(Ajout de commentaires de Monsanto et des avocats des plaignants dans les paragraphes 5-6, détails dans l'ensemble de l'article) par Diana Novak Jones

Un tribunal américain a rétabli jeudi un verdict de 185 millions de dollars contre l'unité Monsanto de Bayer BAYGn.DE à la suite d'une contamination chimique dans une école de l'État de Washington. La Cour suprême de l'État de Washington a infirmé une décision d'un tribunal inférieur qui avait annulé le verdict dans un procès de 2021 concernant des plaintes déposées par trois enseignants du Sky Valley Education Center à Monroe, dans l'État de Washington. Monsanto a dû faire face à une série de procès concernant des plaintes déposées par des enseignants et d'autres personnes de l'école de la région de Seattle, qui affirment avoir été malades à la suite d'une exposition à des polychlorobiphényles (PCB). Plus de 200 élèves, employés et parents affirment avoir développé des cancers et d'autres problèmes de santé à cause des PCB qui s'échappent des luminaires de l'école. Les produits chimiques ont été fabriqués par Monsanto, que Bayer a racheté en 2018.

Les verdicts des procès précédents ont totalisé plus de 1,5 milliard de dollars, bien que certains aient été réduits ou annulés. En août, la société a annoncé qu'elle avait réglé toutes les réclamations, à l'exception des neuf affaires déjà en appel, y compris le procès des enseignants en cause dans la décision de jeudi.

Rick Friedman et Deepak Gupta, avocats des plaignants, ont déclaré dans un communiqué que la décision "envoie un message clair: les entreprises qui dissimulent les risques liés aux produits chimiques toxiques doivent être tenues pour responsables".

Un porte-parole de Monsanto a déclaré dans un communiqué que la décision du tribunal était incorrecte et que la société examinait ses options juridiques.

Cette décision pourrait avoir une incidence sur les autres affaires en appel, qui avaient été mises en suspens pendant que la Cour suprême de l'État de Washington examinait l'affaire des enseignants.

Depuis l'acquisition de Monsanto par Bayer en 2018 pour 63 milliards de dollars, la société a été poursuivie en justice pour contamination aux PCB et des dizaines de milliers de plaintes alléguant que le désherbant Roundup de Monsanto provoque le cancer, ce que la société nie.

Les PCB étaient autrefois largement utilisés pour isoler les équipements électriques et dans des produits tels que le papier autocopiant, le calfeutrage, les revêtements de sol et la peinture. Ils ont été interdits par le gouvernement américain en 1979 après avoir été associés au cancer et à d'autres problèmes de santé. Monsanto a produit des PCB de 1935 à 1977.

Les plaignants affirment que Monsanto connaissait les dangers des PCB depuis des décennies, mais les a dissimulés au public et aux autorités de réglementation.

Bayer a fait valoir que les plaignants n'ont pas prouvé que leurs blessures avaient été causées par les PCB et que les niveaux trouvés dans l'école étaient considérés comme sûrs par l'Agence de protection de l'environnement. Elle a également affirmé que l'école n'avait pas tenu compte des avertissements des autorités gouvernementales concernant la nécessité de rénover les luminaires de ce bâtiment vieillissant.

L'année dernière, une cour d'appel de l'État de Washington a donné raison à Bayer et a annulé le verdict, estimant que le tribunal de première instance avait appliqué à tort les lois du Missouri, où Monsanto est basée.

Bayer avait fait valoir que l'application de la loi du Missouri permettait de déposer les plaintes des décennies après que l'entreprise eut cessé de produire des PCB, alors que la loi de l'État de Washington les aurait interdites pour cause d'inobservation des délais.

Les enseignants ont fait appel et, dans sa décision de jeudi, la Cour suprême de l'État de Washington a déclaré que la loi de l'État du Missouri devait s'appliquer dans cette affaire parce que c'est là que l'entreprise a pris la plupart de ses décisions concernant les produits chimiques.