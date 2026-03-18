Monroe Energy redémarre des unités clés de la raffinerie de Trainer, en Pennsylvanie, selon certaines sources

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(Ajout de détails sur la raffinerie au paragraphe 2, réponse de Monroe Energy au paragraphe 3) par Nicole Jao et Shariq Khan

Au moins deux unités de traitement clés de la raffinerie de Monroe Energy à Trainer, en Pennsylvanie, d'une capacité de 190 000 barils par jour, ont été mises hors service mercredi avant d'être redémarrées, selon des personnes connaissant bien les opérations de l'usine.

La raffinerie a redémarré le craqueur catalytique fluide, d'une capacité de 68 000 barils par jour, après l'arrêt, a déclaré l'une des sources. L'unité d'alkylation, d'une capacité de 12 000 bpj, est en cours de remise en service.

Un porte-parole de Monroe Energy a refusé de discuter des activités de la raffinerie.

Les prix du kérosène aux États-Unis ont augmenté depuis le début de la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran, car les attaques perturbent les exportations de brut et de matières premières en provenance du Moyen-Orient. Toute perturbation opérationnelle pourrait exacerber un marché du carburant déjà tendu et faire grimper les prix encore davantage.

La raffinerie Trainer, située au sud-ouest de Philadelphie, appartient à Monroe Energy, une filiale de Delta Air Lines. Elle produit du carburéacteur et d'autres carburants pour le transport, notamment de l'essence et du diesel.