 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Monolithic Power Systems bondit de 8%, l'IA propulse les résultats et les prévisions
information fournie par Zonebourse 30/07/2026 à 22:43
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Porté par la demande liée aux infrastructures d'intelligence artificielle, Monolithic Power Systems gagne près de 8% dans les échanges électroniques après une publication largement supérieure aux attentes.

Le spécialiste américain des semi-conducteurs de gestion de puissance a dégagé un chiffre d'affaires de 980,6 MUSD, en hausse de 48% sur un an, contre 903,3 MUSD attendus, tandis que le bénéfice ajusté par action atteint 6,50 dollars, contre un consensus de 5,87 dollars. La marge opérationnelle ajustée progresse parallèlement à 37,5%, contre 34,8% un an plus tôt.

Cette accélération repose avant tout sur l'activité "Enterprise Data", dont les revenus ont bondi de 164% sur un an à 380,6 MUSD et représentent désormais près de 39% des ventes. Le fabricant de solutions de gestion de puissance bénéficie directement de la montée en puissance des serveurs IA, tout en élargissant son exposition avec les premières commandes de composants DDR5 et l'échantillonnage de produits haute tension AC/DC destinés aux futures architectures 800 volts. Cette transition devient un thème central de l'industrie, alors que les opérateurs de centres de données cherchent à améliorer l'efficacité énergétique de racks toujours plus gourmands en puissance.

Le principal moteur de la réaction boursière vient toutefois des perspectives du troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires attendu entre 1,14 et 1,16 MdUSD, soit un point médian de 1,15 MdUSD très supérieur aux attentes précédant la publication. Monolithic Power Systems a également relevé son objectif de capacité bien au-delà de 6 MdsUSD de revenus et porté son autorisation totale de rachats d'actions à 1 MdUSD.

Valeurs associées

MONOLITHIC POWER SYS.
1 316,1800 USD NASDAQ +5,40%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,42 -1,42%
CAC 40
8 485,64 +0,92%
2CRSI
26,58 +11,40%
SANOFI
72,77 -8,95%
Or
4 110,39 +0,17%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank