Monolithic Power Systems bondit de 8%, l'IA propulse les résultats et les prévisions

Porté par la demande liée aux infrastructures d'intelligence artificielle, Monolithic Power Systems gagne près de 8% dans les échanges électroniques après une publication largement supérieure aux attentes.

Le spécialiste américain des semi-conducteurs de gestion de puissance a dégagé un chiffre d'affaires de 980,6 MUSD, en hausse de 48% sur un an, contre 903,3 MUSD attendus, tandis que le bénéfice ajusté par action atteint 6,50 dollars, contre un consensus de 5,87 dollars. La marge opérationnelle ajustée progresse parallèlement à 37,5%, contre 34,8% un an plus tôt.

Cette accélération repose avant tout sur l'activité "Enterprise Data", dont les revenus ont bondi de 164% sur un an à 380,6 MUSD et représentent désormais près de 39% des ventes. Le fabricant de solutions de gestion de puissance bénéficie directement de la montée en puissance des serveurs IA, tout en élargissant son exposition avec les premières commandes de composants DDR5 et l'échantillonnage de produits haute tension AC/DC destinés aux futures architectures 800 volts. Cette transition devient un thème central de l'industrie, alors que les opérateurs de centres de données cherchent à améliorer l'efficacité énergétique de racks toujours plus gourmands en puissance.

Le principal moteur de la réaction boursière vient toutefois des perspectives du troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires attendu entre 1,14 et 1,16 MdUSD, soit un point médian de 1,15 MdUSD très supérieur aux attentes précédant la publication. Monolithic Power Systems a également relevé son objectif de capacité bien au-delà de 6 MdsUSD de revenus et porté son autorisation totale de rachats d'actions à 1 MdUSD.