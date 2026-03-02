MongoDB s'effondre après les résultats du quatrième trimestre ; deux dirigeants quittent l'entreprise

2 mars - ** Les actions de la société de logiciels de base de données MongoDB MDB.O chutent de 24,5 % à 245,34 $ dans les échanges prolongés

** La société annonce une hausse de 27% de son chiffre d'affaires au 4ème trimestre à 695,1 millions de dollars par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 667,2 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Cédric Pech, président des opérations sur le terrain, et Paul Capombassis, directeur des recettes, quittent MongoDB, selon Co

** Erica Volini rejoint MongoDB en tant que directrice de la clientèle

** En 2025, MDB a augmenté de 81%