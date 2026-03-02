 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MongoDB s'effondre après les résultats du quatrième trimestre ; deux dirigeants quittent l'entreprise
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 22:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions de la société de logiciels de base de données MongoDB MDB.O chutent de 24,5 % à 245,34 $ dans les échanges prolongés

** La société annonce une hausse de 27% de son chiffre d'affaires au 4ème trimestre à 695,1 millions de dollars par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 667,2 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Cédric Pech, président des opérations sur le terrain, et Paul Capombassis, directeur des recettes, quittent MongoDB, selon Co

** Erica Volini rejoint MongoDB en tant que directrice de la clientèle

** En 2025, MDB a augmenté de 81%

Valeurs associées

MONGODB-A
325,0100 USD NASDAQ -1,05%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank