Moneta AM lance un troisième fonds fermé

- Et de trois. Après MME 2026, MME 2027, Moneta Asset Management sort MME 2028. Compte tenu du succès des précédents millésimes, la société de gestion française qui gère 4,3 milliards d’euros a désormais installé ce rendez-vous annuel au printemps.Comme ses grands frères, MME 2028 est un fonds fermé de type FPS investi principalement dans les petites valeurs européennes. Sa stratégie d’investissement est la même que les autres fonds, qui avaient levé respectivement 240 millions d’euros et un peu plus de 80 millions d’euros. Elle est aussi proche de Moneta Micro Entreprises, l’un des fonds phare de la société avec 450 millions d’euros, fermé aux souscriptions depuis 2009 mais ouvert aux rachats. Comme les précédents, le nouveau produit est géré par Romain Burnand et Raphaël Lucet. MME 2028 sera lancé à la commercialisation le lundi 17 avril. Le véhicule s’adresse aux investisseurs avertis, susceptibles de pouvoir placer un minimum de 100.000 euros. Sa campagne s’étalera jusqu’au 30 juin 2023, à moins que son plafond de 150 millions d’euros ne soit atteint avant. Moneta Asset Management et ses équipes l’amorceront à hauteur de 10 millions d’euros. Ensuite, les investisseurs seront bloqués pendant cinq ans, ce qui doit offir à l’équipe de gestion davantage de souplesse. A lire aussi: Moneta lance un deuxième fonds fermé de petites capitalisations

Laurence Marchal