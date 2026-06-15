Mondial-2026: L'Iran entre en scène à Los Angeles, après la démonstration allemande

Nathaniel Brown fête son but contre le Curaçao lors du premier match de l'Allemagne dans le mondial 2026, le 14 juin à Houston. ( AFP / Paul ELLIS )

Au lendemain de la démonstration de l'Allemagne et de la Suède, la sélection iranienne, bien arrivée aux Etats-Unis, lance à son tour lundi son Mondial avec un match contre la Nouvelle-Zélande à Los Angeles, où des manifestations sont attendues.

. Allemagne et Suède faciles, Pays-Bas laborieux

Le duel entre Goliath, mastodonte quatre titres mondiaux, et David le Caribéen novice en Coupe du monde, s'est déroulé comme prévu, avec une démonstration de force du premier aux dépens du second.

Avec ses stars du Bayern, de Liverpool ou d'Arsenal, la Mannschaft, encore traumatisée par les deux fiascos de 2018 en Russie et 2022 au Qatar, où elle n'était pas sortie des poules, n'a fait qu'une bouchée de Curaçao (7-1) dans le stade climatisé au toit fermé du Texas.

Mais son très modeste adversaire, 82e au classement Fifa, aura obtenu un souvenir fabuleux, pour l'éternité, quand Livano Comenencia a égalisé sur un tir légèrement dévié par le capitaine Joshua Kimmich, pour le plus grand malheur de Manuel Neuer. Un but qui ferait presque oublier les six encaissés ensuite...

L'Allemagne est en tête du groupe E, à égalité de points avec la Côte d'Ivoire, qui s'est imposée (1-0) contre l'Equateur du Parisien Willian Pacho

Viktor Gyokeres durant le match du Mondial entre la Suède et la Tunisie, le 14 juin 2026 à Guadalupe (Mexique) ( AFP / Julio Cesar AGUILAR )

La Tunisie, elle, n'a rien pu face à l'efficacité offensive de la Suède, qui a déroulé (5-1) lors de son entrée en lice, un score qui lui permet même de prendre seule la tête de sa poule.

Car l'autre rencontre du groupe F - l'une des plus accrochée depuis le début de la Coupe du monde - s'est achevée sur un score nul (2-2) entre les Pays-Bas et le Japon à Dallas.

Eternels prétendants toujours en quête d'une première étoile, les Néerlandais, qui ambitionnent de retrouver au moins le dernier carré, ont deux fois mené au score mais les "Samouraïs bleus" n'ont rien lâché pour arracher le point du nul.

. Jour J pour l'Iran

C'est sous haute surveillance que va se dérouler lundi le match entre l'Iran et la Nouvelle-Zélande, car l'importante communauté iranienne de Los Angeles compte profiter de la présence en ville de la Team Melli pour redire bruyamment son hostilité au gouvernement de la République islamique.

Après quatre mois de conflit au Moyen-Orient, un accord a été annoncé dimanche entre toutes les parties pour mettre fin aux hostilités sur tous les fronts, y compris le Liban. Cette percée diplomatique enlève certainement un peu de pression sur les organisateurs du Mondial et sur la sélection iranienne, après des semaines à se perdre en conjectures sur la possibilité pour les Iraniens de venir aux Etats-Unis.

Des manifestants agitent des drapeaux de l'Iran pré-révolutionnaire à l'extérieur du stade où s'entraîne la sélection iranienne, le 14 juin 2026 à Los Angeles, à la veille de son entrée en lice dans le Mondial contre la Nouvelle-Zélande ( AFP / Patrick T. Fallon )

Mais pas sûr du tout que cet accord appelant à l'apaisement calme les membres de la diaspora - Los Angeles est surnommé "Tehrangeles" du fait de son énorme communauté iranienne - qui ont ces derniers mois prouvé leur capacité à se mobiliser contre le régime iranien.

Des appels à manifester lundi aux abords du SoFi Stadium, ce stade ultra-moderne de 70.000 places ont été lancés, et beaucoup devraient agiter l'ancien drapeau de l'Iran -celui d'avant la révolution islamique orné d'un lion et d'un soleil- que Téhéran ne veut pas voir.

"Tout le monde peut avoir sa propre opinion, mais nous sommes là pour le football, pas la politique", a déclaré dimanche l'attaquant vedette de la Team Melli, Mehdi Taremi, lors d'une conférence de presse peu de temps après l'arrivée des Iraniens aux Etats-Unis en provenance de Tijuana, la ville mexicaine où ils ont choisi d'établir leur camp de base.

. L'Espagne ambitieuse, la Belgique en confiance

Championne d'Europe en titre, l'Espagne affiche une ambition maximale pour cette Coupe du monde, même si elle devra attendre un peu pour profiter totalement de son arme fatale Lamine Yamal, remis d'une blessure et donc apte, mais pas titularisé. Il est cependant probable qu'elle saura faire sans son attaquant vedette lors de son entrée en lice, lundi midi à Atlanta, tant l'écart de niveau est grand avec le Cap-Vert.

Le sélectionneur capverdien, Pedro Leitão Brito, dit "Bubista", a beau avoir assuré dimanche que ses hommes n'étaient pas là "pour faire de la figuration", les Requins bleus semblent trop juste pour inquiéter la Roja, dans un groupe H où l'adversité grandira au fil des rencontres, puisque les Espagnols croiseront ensuite l'Arabie saoudite et l'Uruguay.

C'est également pleine de confiance que se présentera lundi midi à Seattle la Belgique de Rudi Garcia pour affronter l'Egypte de Mohamed Salah.

Arrivé en janvier 2025 à la tête d'une sélection traumatisée par deux tournois manqués (élimination au premier tour du Mondial-2022 et en huitièmes de finale de l'Euro-2024), le coach français a redonné de l'allant aux Diables rouges, qui restent sur 13 matches sans défaite.