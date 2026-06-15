« Oui, Didier Deschamps est le meilleur sélectionneur de tous les temps »

« Oui, Didier Deschamps est le meilleur sélectionneur de tous les temps »

Quatorze ans à défendre le made in France à travers le monde, forcément, ça oblige à en serrer des paluches. À l’aube de la dernière compétition de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’équipe de France, ses pairs et anciens adversaires apportent un regard aussi lucide qu’admiratif sur son travail à la tête des Bleus.

Casting

Michel Dussuyer , 67 ans, entraîneur français passé par les sélections de Côte d’Ivoire, Guinée et Bénin, auteur avec les Éléphants d’un 0-0 en 2016 en amical contre les Bleus.

Arnar Gunnlaugsson , 53 ans, sélectionneur de l’Islande qui a affronté le Double D en éliminatoires du Mondial 2026.…

Propos de Dussuyer et Gunnlaugsson recueillis par CG, ceux de Holtz recueillis par MR, ceux de Kallon par AB et ceux de Paatelainen par JD.

Propos recueillis par Adel Bentaha, Julien Duez, Clément Gavard et Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com