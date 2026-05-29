L'OM a un nouvel entraîneur

La bonne direction ? Maintenues à l’issue d’un exercice sous les ordres de Corinne Diacre en Première Ligue, les Marseillaises connaissent l’identité de leur futur entraîneur . Alors que l’ancienne sélectionneure des Bleues a quitté le navire à l’issue de la saison, c’est l’ancien coach de la section féminine du FC Nantes Nicolas Chabot qui débarque sur la Canebière . Le technicien de 31 ans, qui arrive avec son staff, s’est engagé pour les trois prochaines saisons.

𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗖𝗵𝗮𝗯𝗼𝘁, 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶̂𝗻𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗮𝗶𝘀𝗲𝘀. ✍️ Élu 𝗺𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 d’@ArkemaPL à l’issue de la saison 25/26, le technicien vendéen rejoint l’Olympique de Marseille pour les trois prochaines saisons. À seulement… pic.twitter.com/SZ59iDLIrt…

TB pour SOFOOT.com