Mondelez remporte le procès pour écoblanchiment concernant l'allégation de "neutralité climatique" de Clif Bar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Un juge fédéral a rejeté une demande de recours collectif accusant Mondelez International MDLZ.O d'avoir trompé les consommateurs en leur faisant payer trop cher des barres Clif étiquetées "certifiées climatiquement neutres".

Le juge fédéral Manish Shah du district de Chicago a estimé qu'il n'y avait rien de mal à ce que les étiquettes des produits Clif Kid Zbar et Zbar Protein reflètent une certification du Change Climate Project , une organisation à but non lucratif qui aide les entreprises à réduire leurs émissions.

M. Shah a rejeté l'action en justice définitivement, ce qui signifie qu'elle ne peut plus être intentée.

La plaignante Cynthia Salguero a accusé la société Mondelez, basée à Chicago, de faire de l'écoblanchiment, c'est-à-dire d'exagérer l'impact environnemental d'un produit, en qualifiant les Zbars de "neutres sur le plan climatique".

Selon elle, le processus de fabrication des Zbars émet 54 000 tonnes de dioxyde de carbone par an, soit autant que 12 596 voitures à essence, ce qui entraîne une plus forte concentration de gaz à effet de serre et contribue au changement climatique.

Cependant, le juge a déclaré que Mondelez n'avait pas annoncé que les barres Zbars étaient neutres sur le plan climatique, mais seulement qu'elles étaient certifiées comme telles.

"Il s'agit d'une distinction avec une différence", a écrit M. Shah. "Il n'y a rien de trompeur à ce que Mondelez fasse figurer sur son emballage une véritable déclaration... La plainte de Salguero déforme la promesse faite par Mondelez à ses clients potentiels."

Mondelez et les avocats de Salguero n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Salguero, qui réside à Anaheim, en Californie, avait demandé des dommages-intérêts non spécifiés pour les fausses déclarations présumées de Mondelez et les violations des lois californiennes sur la protection des consommateurs.

L'affaire est: Salguero v Mondelez International Inc, U.S. District Court, Northern District of Illinois, No. 25-02139.