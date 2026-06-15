Mondelez nomme Amit Banati, un vétéran du secteur des biens de consommation, au poste de directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)
Le fabricant de chocolat Mondelez International MDLZ.O a nommé lundi l'ancien cadre de Kellogg, Amit Banati, au poste de directeur financier, à compter du 1er juillet.
Il succédera à Luca Zaramella, qui a été nommé directeur des opérations de la société en janvier après avoir occupé pendant plus de huit ansle poste de directeur financier du fabricant de Toblerone.
M. Banati a occupé le poste de directeur financier chez Kellogg pendant environ 13 ans, puis a continué à exercer cette fonction chez Kellanova jusqu'en mai 2025, après la scission de la société. Il a ensuite pris la direction financière de Kenvue
KVUE.N , fabricant du Tylenol, pendant un an.
Il a également occupé des postes de direction chez Cadbury Schweppes et chez Kraft Foods, la société qui a précédé Mondelez, après une carrière de 13 ans chez Procter & Gamble
PG.N .
Mondelez a résisté à un contexte difficile pour les fabricants de produits alimentaires emballés, tirant parti de la demande pour ses biscuits et ses chocolats, malgré des prix plus élevés.
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