Mondelez: hausse de près de 29% du BPA trimestriel

(CercleFinance.com) - Mondelez International publie un BPA ajusté de 0,99 dollar au titre du troisième trimestre 2024, en hausse de 28,6% à taux de change constants, avec une marge opérationnelle en amélioration de 2,7 points à 18,9%.



Le groupe agroalimentaire a vu ses revenus augmenter de 1,9% à 9,2 milliards de dollars, en croissance de 5,4% en organique, croissance portée essentiellement par des hausses de prix (+5,1 points) tandis que ses volumes ont presque stagné (+0,3 point).



Pour 2024, le détenteur des marques Milka, Lu et Cadbury, confirme attendre une hausse du BPA ajusté 'dans le haut de la plage à un chiffre' à changes constants et une croissance organique du chiffre d'affaires 'vers la borne haute' de la fourchette de 3-5%.





Valeurs associées MONDELEZ INTL RG-A 69,15 USD NASDAQ -0,56%