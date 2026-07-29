Mondelez fait mieux qu'attendu au 2T et relève sa prévision annuelle de croissance

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le groupe agroalimentaire américain Mondelez a enregistré au deuxième trimestre des résultats meilleurs qu'attendu par le marché et a relevé sa prévision de croissance annuelle, encouragé notamment par un redressement aux Etats-Unis.

Le chiffre d'affaires ressort en hausse de 4,1% sur un an, à 9,3 milliards de dollars, d'après un communiqué, contre 9,2 milliards projetés par les analystes, selon un consensus établi par FactSet.

Le groupe de Chicago a notamment profité d'une accélération en Amérique du Nord (+3%), après une période morose, marquée par quatre trimestres de baisse des revenus en 2025 et une modeste progression de 0,5% sur les trois premiers mois de 2026.

"Nous nous attendons à un second semestre très soutenu en Amérique du Nord", a déclaré le PDG Dirk Van de Put, lors d'une conférence téléphonique de présentation des résultats, indiquant que Mondelez avait gagné des parts de marché dans toutes les catégories de produits durant le deuxième trimestre dans cette région.

Le patron du groupe a attribué cette dynamique à une politique de promotions ciblée ainsi qu'à des innovations produits. La marque de biscuits apéritifs Ritz a ainsi lancé des déclinaisons avec de la sauce tomate pimentée ou recouverte de caramel.

Sur le plan géographique toujours, l'Amérique latine et les marchés émergents ont continué de tirer le chiffre d'affaires, tandis que l'Europe a elle flanché (-1%) après avoir connu une longue période de croissance solide.

Selon Mondelez, ce coup de frein est lié aux vagues de chaleur qui ont frappé le Vieux continent, pénalisant la consommation de chocolat notamment, ainsi qu'à l'effet de hausses de prix.

"Nous sommes confiants dans la trajectoire de l'Europe", a néanmoins indiqué Dirk Van de Put.

L'entreprise a relevé sa prévision de chiffre d'affaires total et table désormais sur une croissance d'"au moins 2%", contre une évolution comprise entre stabilité et hausse de 2% jusqu'ici.

Sur le deuxième trimestre, le bénéfice net s'affiche à 1,5 milliard de dollars, soit plus du double de la même période de 2025 (+141%). Ce bond s'explique en grande partie par une évolution favorable du prix des matières premières, le cacao en premier lieu.

Dirk Van de Put a relativisé le récent rebond des cours du cacao, soulignant que l'offre était supérieure à la demande dans des proportions jamais vues sur le marché.

Le dirigeant a précisé que Mondelez n'avait pas relevé sa prévision de résultat, pour partie du fait d'une augmentation des coûts liée à la guerre au Moyen-Orient.

La publication a été bien accueillie par Wall Street. Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la Bourse de New York, le titre gagnait plus de 1%.