Mondelez dépasse les attentes au 1T, tiré par les marchés émergents

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le groupe agroalimentaire américain Mondelez a publié mardi des résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre, grâce à une demande toujours soutenue dans les marchés émergents.

Le bénéfice net ressort à 560 millions de dollars, soit 39% de mieux que pour la même période de 2025, selon un communiqué.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, il atteint 67 cents, soit mieux que les 61 cents anticipés par les analystes.

Mondelez a notamment bénéficié d'un effet de comparaison favorable grâce à la nette baisse du prix du cacao, qui a été quasiment divisé par trois depuis mai 2025.

Les trois premiers de l'année ont été marqués par le dynamisme des marchés émergents, en particluier en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique (+14%) ainsi qu'en Amérique latine (+12%).

Ces marchés "restent très solides", a déclaré le directeur général Dirk Van de Put lors d'une conférence téléphonique de présentation des résultats.

"Le seul endroit (en zones émergentes) où le consommateur est un peu moins fringant est la Chine", a-t-il toutefois relevé, estimant qu'un redressement était en cours.

En excluant l'Argentine, les volumes ont progressé de 1% sur les marchés émergents, a t-il précisé.

Cet élan a compensé la quasi-stagnation de l'Amérique du Nord (+0,5%), où "la confiance du consommateur américain demeure faible", a observé le patron de Mondelez, évoquant des préoccupations liées au pouvoir d'achat, la conjoncture économique et l'emploi.

Le groupe anticipe néanmoins "une amélioration progressive" de l'activité dans la région, notamment grâce à des investissements.

Mondelez a confirmé mardi ses objectifs annuels. "Nous sommes en avance sur nos prévisions", a reconnu le directeur financier Luca Zaramella lors de la conférence téléphonique, répondant à un analyste qui lui demandait pourquoi Mondelez n'avait pas relevé ses objectifs.

Mais "nous devons aussi intégrer des problématiques nouvelles" a-t-il justifié, à savoir la guerre au Moyen-Orient. La flambée des cours du pétrole "a un impact sur notre rentabilité", a ajouté le dirigeant.

Wall Street a bien accueilli cette publication: dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la Bourse de New York, l'action Mondelez progressait de près de 2%.