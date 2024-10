Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mondelez: cession des parts dans JDE Peet's information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - La société d'investissement JAB Holding annonce un accord avec Mondelez International pour lui racheter 86 millions d'actions JDE Peet's (Jacobs Douwe Egberts), à un prix de 25,10 euros par action, soit un montant de l'ordre de 2,16 milliards d'euros.



Par ailleurs, elle a distribué 43 millions d'actions JDE Peet's, représentant 9% du capital de ce dernier, à plus de 70 investisseurs extérieurs partenaires au sein de JAB Consumer Partners, de façon à accroitre significativement le flottant en le portant à 32%.



'Nous demeurons pleinement engagés à demeurer un actionnaire de référence pour la première entreprise mondiale spécialisée dans le café et le thé', explique JAB, qui aura ainsi porté sa participation dans ce groupe néerlandais à 68%.





Valeurs associées MONDELEZ INTL RG-A 71,58 USD NASDAQ +0,65%