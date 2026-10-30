Mondelez bat les attentes au 3e trimestre

Mondelez a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté de 0,78 USD au titre du 3e trimestre 2026, en croissance de 5,5% à taux de change constants et supérieur de 10% au consensus, avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 1,9 point, à 13,9%.

Cette amélioration s'explique principalement par la baisse du coût des matières premières, les gains de productivité et la croissance des ventes, partiellement compensés par l'augmentation des frais commerciaux, généraux et administratifs, ainsi que des dépenses publicitaires et promotionnelles.

Le groupe agroalimentaire, détenteur des marques Oreo, Milka et LU, a vu ses revenus progresser de 2,3%, à 9,97 MdsUSD, avec une croissance organique de 2,1%, portée essentiellement par des effets de volume et de mix positifs ( 1,8 point), auxquels se sont ajoutées des hausses de prix ( 0,3 point).

"Nous continuons d'observer une dynamique de croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices, tant sur les marchés développés que sur les marchés émergents, tout en réinvestissant massivement dans nos marques, l'innovation et la distribution", commente son PDG, Dirk Van de Put.

Pour l'ensemble de 2026, Mondelez confirme tabler sur une évolution de son BPA ajusté entre une stabilité et une croissance de 5% à taux de change constants, ainsi que sur une croissance organique de ses revenus d'au moins 2%. Il prévoit en outre un free cash-flow de l'ordre de 3 MdsUSD.