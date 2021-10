Monde : la reprise économique s'essouffle

La chef économiste du FMI, Gita Gopinath avertit sur les risques que font peser sur l'économie mondiales les grands écarts de vaccination entre pays riches et pays pauvres. (© FMI/J. Roberts)

Le FMI réduit légèrement sa prévision de croissance du PIB mondial. L'inflation et les pénuries pèsent davantage que prévu.

Ayant tout juste confirmé le maintien à sa tête de Kristalina Georgieva, soupçonnée d'avoir favorisé la Chine lorsqu'elle dirigeait la Banque mondiale, le Fonds monétaire international a pu se recentrer sur les affaires courantes et dévoiler ses nouvelles prévisions économiques.

L'institution a réduit de 0,1 point de pourcentage sa prédiction de croissance mondiale pour 2021, à 5,9%, et confirmé celle pour 2022, à 4,9%. «Cette modeste révision masque de fortes baisses pour certains pays», a expliqué Gita Gopinath, la chef économiste du FMI.

Vents contraires outre-Atlantique

Les États-Unis enregistrent la plus forte dégradation parmi les grandes puissances : l'économie américaine devrait croître de «seulement» 6% cette année, contre 7% escomptés en juillet dernier. Comme dans le reste du monde, la reprise outre-Atlantique est freinée par les pénuries de semi-conducteurs et d'autres matériaux, les perturbations de chaînes logistiques, ainsi que par la hausse des prix de l'énergie et des matières premières.

Mais les États-Unis font aussi face à une inflation particulièrement élevée : 5,3% en août (en glissement annuel), alors que les créations nettes d'emplois ont ralenti à 194.000 en septembre, contre 366.000 en août.

À contrario, l'horizon s'éclaircit pour la zone euro, malgré la récente flambée des prix du gaz et de l'électricité. Son