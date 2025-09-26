Moncler: Oddo BHF relève sa cible, conseil maintenu à 'Neutre'
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 12:50
L'analyste estime que la croissance Direct-to-Consumer (DTC) reste poussive au S2, avec un ton 'très prudent' pour le T3 et le T4, l'absence de franche réaccélération en Chine et un tourisme européen en retrait.
Par conséquent, le broker revoit en baisse ses prévisions 2025, dont la marge d'EBIT à 28,2% (contre 29,0% auparavant) et une croissance DTC désormais attendue à 1,9% (4,2% préc.).
Selon les commentaires du broker, la légère hausse de la cible découle surtout d'un ajustement DCF lié au changement d'exercice, effet quasiment compensé par l'abaissement des hypothèses de moyen/long terme (croissance groupe à +7% sur 10 ans, marge normative proche de 29%).
La note indique aussi que l'expiration des couvertures de change pourrait peser sur la marge, compliquant sa remontée.
Valeurs associées
|48,770 EUR
|MIL
|-0,27%
