Mon Petit Placement se dote d'une directrice commerciale

(NEWSManagers.com) - Le distributeur de fonds sur internet Mon Petit Placement vient de recruter Valentine Demaison au poste de directrice commerciale. Elle sera chargée de définir la stratégie commerciale aux côtés des fondateurs de l'entreprise, diriger et structurer l'équipe commerciale, et travaillera en étroite collaboration avec les services marketing et tech. L'équipe commerciale devrait par ailleurs doubler de taille et passer à 10 collaborateurs.

L'intéressée arrive d'Oddo BHF, où elle a commencé sa carrière en 2016. Elle y fut successivement développeuse commerciale puis commerciale en banque privée.

Mon Petit Placement a été lancé début 2020, et compte désormais 5000 clients pour environ 15 millions d'euros d'encours.