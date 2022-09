Mon Petit Placement mise sur un portefeuille Greenfin

(NEWSManagers.com) - La fintech Mon Petit Placement lance un nouveau portefeuille composé de cinq fonds labellisés Greenfin. C’est la deuxième poche d’investissement dédiée au thème de l’environnement que la jeune pousse lyonnaise propose sur sa plateforme. La première étant labellisée ISR.

Face à la demande croissance d’investissement responsable, Mon Petit Placement a décidé de sélectionner des fonds thématiques axés sur la transition énergétique et écologique. Les secteurs sélectionnés tournent autour de l’énergie, du bâtiment, de la gestion des déchets le contrôle de la pollution ou encore le transport propre. Le portefeuille s’accorde à un profil de risque «dynamique» avec un SRRI de 5/7 et est accessible via un contrat d’assurance vie. Pour rappel, la jeune compagnie travaille main dans la main avec Generali et Apicil.

Jusqu’au 31 octobre 2022, la fintech reversera 2,50 euros à l’association Reforest’Action pour chaque investissement dans ce nouveau portefeuille.