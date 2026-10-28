Mon courtier énergie groupe met à disposition son rapport financier semestriel 2026

Mon courtier énergie groupe annonce la mise à disposition du public et le dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers de son rapport financier semestriel au 30 juin 2026.



Fondé en 2017 à Bordeaux, le Groupe est un acteur majeur du courtage en énergie et le premier réseau français sur le marché du B2B. Il accompagne les entreprises dans la gestion de leur budget énergie afin de réduire ou d’optimiser leurs factures de gaz et d’électricité. Son offre associe courtage et conseil en achat d’énergie, gestion et optimisation des contrats, et conseil en transition énergétique.