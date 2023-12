Mon courtier énergie groupe étend son réseau à 30 agences en France

Pour recevoir toute l'information financière de Mon courtier énergie en temps réel, faites-en la demande par mail à mce@newcap.eu



• Ouverture de 4 nouvelles agences au T4 2023

• Recrutement de 30 courtiers spécialistes du marché de l’énergie



Mon courtier énergie groupe (code ISIN : FR001400H3A0 - Mnémonique : ALMCE, éligible PEA-PME), société de courtage en énergie pour les entreprises, fait le point sur le développement de son réseau d’agences en France au 4ème trimestre 2023.



Au cours du dernier trimestre 2023, Mon courtier énergie groupe a étendu son réseau d’agences avec l’ouverture de 4 nouvelles agences :

- à Nice et Troyes permettant ainsi de densifier le réseau dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Grand-Est et ;

- à Dijon et Besançon, premières implantations du groupe dans la région Bourgogne-Franche-Comté.