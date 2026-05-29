Mon courtier énergie groupe annonce une évolution de sa gouvernance

Mon courtier énergie groupe, société de courtage en énergie pour les entreprises, annonce aujourd’hui un changement de gouvernance décidé par le Conseil d’Administration. Le Conseil a décidé à l’unanimité le 29 mai 2026 de nommer Hugo LARRICQ en qualité de Président du Conseil d’administration en remplacement de Charlie EVRARD, démissionnaire. Cette évolution a été préparée par Charlie EVRARD qui a proposé au Conseil d’Administration la candidature d’Hugo LARRICQ pour rendre plus efficace la gouvernance du Groupe. Hugo LARRICQ cumulera ainsi cette fonction de Président du Conseil d’administration avec ses responsabilités actuelles de Directeur Général de la Société.