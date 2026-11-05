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Molson Coors recule après que les pressions sur les coûts ont entraîné une révision à la baisse des prévisions annuelles
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 17:51

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 novembre - ** Le cours de Molson Coors Beverage TAP.N recule de 3,1 % à 41,81 dollarsen début de séance

** La société s'attend à ce que le ralentissement du secteur, le resserrement des tarifs de fret et les pressions sur les coûts des intrants liées aux matières premières persistent à court terme, a déclaré le directeur général Rahul Goyal lors d'une conférence téléphonique post-résultats

** Le brasseur table désormais sur une baisse de son chiffre d'affaires net de 1 % à 2 % en 2026, à taux de change constant, contre une fourchette précédemment estimée entre une stabilité et une baisse de 1 % à -1 %

** Elle revoit à la baisse ses prévisions de baisse du bénéfice par action sous-jacent pour l’exercice, les ramenant de 11 % à 15 % à 16 % à 19 %

** La baisse de rentabilité pour le reste de l’année est principalement due à l’impact de la hausse des coûts des matières premières et de la logistique, ajoute M. Goyal

** Il indique que la tendance à la baisse des volumes du secteur aux États-Unis, dans la zone EMEA et dans la région APAC persistera jusqu’à la fin de l’année 2026

** "C’est du côté de la logistique que nous avons subi le plus fort impact ce trimestre", déclare Tracey Joubert, directrice financière

** Le chiffre d’affaires net et le BPA ajusté du troisième trimestre sont inférieurs aux estimations

** À la clôture d’hier, l’action TAP affichait une baisse d’environ 8 % depuis le début de l’année

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MOLSON COORS RG-B
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