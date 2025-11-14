 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 152,16
-0,98%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Molina Healthcare remporte un contrat Medicaid en Floride
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 15:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** Les actions de l'assureur santé Molina Healthcare MOH.N en hausse de 1,2% à 137,40 $ avant le marché

** La société déclare avoir été sélectionnée par l'agence de santé de Floride pour fournir des services de soins gérés aux enfants et aux jeunes ayant des besoins de santé particuliers dans le cadre des programmes Medicaid et Children's Health Insurance de l'État

** MOH est l'unique fournisseur du programme, qui couvre environ 120 000 enfants, selon la société

** Le contrat court jusqu'en décembre 2030, et les primes du programme devraient s'élever à environ 5 milliards de dollars en 2025 - MOH

** La date de début du contrat n'est pas encore fixée; la compagnie affirme que l'attribution pourrait faire l'objet de contestations juridiques ou de retards

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 52 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MOLINA HEALTHCAR
137,160 USD NYSE -1,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank