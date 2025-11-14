Molina Healthcare remporte un contrat Medicaid en Floride

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** Les actions de l'assureur santé Molina Healthcare MOH.N en hausse de 1,2% à 137,40 $ avant le marché

** La société déclare avoir été sélectionnée par l'agence de santé de Floride pour fournir des services de soins gérés aux enfants et aux jeunes ayant des besoins de santé particuliers dans le cadre des programmes Medicaid et Children's Health Insurance de l'État

** MOH est l'unique fournisseur du programme, qui couvre environ 120 000 enfants, selon la société

** Le contrat court jusqu'en décembre 2030, et les primes du programme devraient s'élever à environ 5 milliards de dollars en 2025 - MOH

** La date de début du contrat n'est pas encore fixée; la compagnie affirme que l'attribution pourrait faire l'objet de contestations juridiques ou de retards

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 52 % depuis le début de l'année