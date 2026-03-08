 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mojtaba Khamenei pressenti pour succéder à son père comme guide suprême de la République islamique d'Iran
information fournie par Reuters 08/03/2026 à 19:00

Un responsable iranien a laissé entendre dimanche que Mojtaba Khamenei, le fils de l'ayatollah Ali Khamenei, avait été choisi pour succéder à son père comme guide suprême du pays.

"Le nom de Khamenei perdurera", a déclaré l'ayatollah Hosseinali Eshkevari, membre de l'assemblée des experts, conseil religieux chargé d'élire un nouveau dirigeant, dans une vidéo publiée dans les médias iraniens. " À la majorité des voix, celui qui poursuivra l’œuvre de l’imam Khomeiny et du martyr imam Khamenei a été choisi. Le nom de Khamenei restera à la tête de l’État. Le vote a été comptabilisé et les résultats seront annoncés prochainement", a-t-il ajouté sans donner de détails.

Le secrétaire du conseil, Hosseini Bushehri, annoncera le nom du successeur de l'ayatollah Ali Khamenei – tué le 28 février, au début de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran – a déclaré Ahmad Alamolhoda, un autre religieux, aux médias d'État.

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que Washington devrait avoir son mot à dire dans la sélection. "S'il n'obtient pas notre approbation, il ne tiendra pas longtemps", a-t-il déclaré à ABC News.

(Reportage de Parisa Hafezi ; Version française Elizabeth Pin)

Guerre en Iran

Valeurs associées

Pétrole Brent
92,99 USD Ice Europ +10,30%
Pétrole WTI
91,79 USD Ice Europ +16,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank