Mojtaba Khamenei pressenti pour succéder à son père comme guide suprême de la République islamique d'Iran

Un responsable iranien a laissé entendre dimanche que Mojtaba Khamenei, le fils de l'ayatollah Ali Khamenei, avait été choisi pour succéder à son père comme guide suprême du pays.

"Le nom de Khamenei perdurera", a déclaré l'ayatollah Hosseinali Eshkevari, membre de l'assemblée des experts, conseil religieux chargé d'élire un nouveau dirigeant, dans une vidéo publiée dans les médias iraniens. " À la majorité des voix, celui qui poursuivra l’œuvre de l’imam Khomeiny et du martyr imam Khamenei a été choisi. Le nom de Khamenei restera à la tête de l’État. Le vote a été comptabilisé et les résultats seront annoncés prochainement", a-t-il ajouté sans donner de détails.

Le secrétaire du conseil, Hosseini Bushehri, annoncera le nom du successeur de l'ayatollah Ali Khamenei – tué le 28 février, au début de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran – a déclaré Ahmad Alamolhoda, un autre religieux, aux médias d'État.

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que Washington devrait avoir son mot à dire dans la sélection. "S'il n'obtient pas notre approbation, il ne tiendra pas longtemps", a-t-il déclaré à ABC News.

(Reportage de Parisa Hafezi ; Version française Elizabeth Pin)