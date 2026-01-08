 Aller au contenu principal
Moins que zéro : Paramount réaffirme l'offre de Warner Bros et dévalorise la filiale câblée
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 16:22

Le logo de Paramount et Warner Bros (Crédits: Adobe Stock)

Par Aditya Soni, Harshita Mary Varghese et Dawn Chmielewski

Paramount Skydance a réaffirmé jeudi que son offre de 108,4 milliards de dollars pour Warner Bros Discovery était supérieure à l'offre concurrente de Netflix, affirmant que la valeur de la branche câblée au centre de l'offre du géant du streaming était en fait sans valeur.

Mercredi, le conseil d'administration de Warner Bros Discovery WBD.O a rejeté l'offre hostile modifiée de Paramount PSKY.O qui incluait un capital de 40 milliards de dollars garanti personnellement par le cofondateur d'Oracle ORCL.N , Larry Ellison, le père du directeur général de Paramount, David Ellison, et 54 milliards de dollars de dettes.

La société mère CBS et Netflix se sont livrés une bataille acharnée pour s'approprier Warner Bros, ses studios de cinéma et de télévision très prisés, ainsi que sa vaste bibliothèque de contenus qui comprend "Harry Potter" et l'univers DC Comics.

L'argument de Paramount, qu'elle utilise pour convaincre les investisseurs, est que son offre de 30 dollars par action en numéraire pour l'ensemble de Warner Bros est supérieure à l'offre de Netflix de 27,75 dollars par action en numéraire et en actions pour les studios et les actifs de diffusion en continu, et qu'elle franchira plus facilement les obstacles réglementaires. L'accord avec Netflix s'élève à 82,7 milliards de dollars.

Dans sa réponse de jeudi, Paramount est même allé jusqu'à suggérer que les propriétés câblées de CNN et Discovery, que Netflix ne veut pas, valent en fait moins que rien, sur la base d'une évaluation des actions de Versant Media VSNT.O , une entreprise dérivée de Comcast qui comprend des actifs numériques et des chaînes de télévision telles que CNBC, récemment introduite en bourse. Cette action a chuté de 18 % depuis ses débuts sur le marché lundi.

Cette mauvaise performance a donné de nouvelles munitions à la campagne de Paramount pour convaincre les actionnaires de Warner Bros que son offre est meilleure. Jeudi, Paramount a déclaré qu'elle évaluait l'entreprise dérivée du câble Warner Bros à zéro, voire moins, en raison de son fort effet de levier et de ses performances médiocres.

"Alors que les actions de Discovery Global n'auraient aucune valeur si la société se négociait au même niveau que Versant, il y a en fait plusieurs raisons impérieuses pour lesquelles elle devrait se négocier avec une décote par rapport à Versant", a déclaré Paramount jeudi.

Paramount a déclaré que l'offre de Netflix réduirait les liquidités versées aux actionnaires si Warner Bros ajoutait des dettes à la fusion. La société affirme que le paiement en espèces pourrait tomber à 20 dollars par action, au lieu de l'offre actuelle de 23,25 dollars, si Warner Bros adoptait un effet de levier conforme à celui de Versant.

Warner Bros Discovery et Netflix n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'offre publique d'achat de Paramount expirera le 21 janvier, mais la société peut la prolonger.

WARNER BROS N'EST PAS CONVAINCU

Warner Bros a fait valoir que l'offre révisée de Paramount du 22 décembre "reste inadéquate", citant l'incertitude quant à la capacité de la société mère de CNN à finaliser la transaction et l'exposition des actionnaires de Warner Bros à des risques et des coûts significatifs en cas d'échec de l'opération.

Le conseil d'administration a déclaré que l'offre de Paramount dépendait d'un "montant extraordinaire de financement par emprunt" qui augmente le risque de clôture.

L'offre de Netflix ne nécessite aucun financement par actions et s'appuie sur une dette de 59 milliards de dollars contractée auprès de banques telles que Wells Fargo, BNP Paribas et HSBC Holdings.

Le président de Warner Bros, Samuel Di Piazza, a déclaré que la société ne négociait pas actuellement avec Paramount, mais qu'elle était ouverte à un accord si Paramount pouvait "mettre quelque chose sur la table qui soit convaincant"

Certains investisseurs de Warner Bros, dont le septième actionnaire le plus important, Pentwater Capital, ont affirmé que le conseil d'administration commettait une erreur en ne s'engageant pas avec Paramount.

CONTRÔLE RÉGLEMENTAIRE

Pour l'un ou l'autre des candidats, l'obtention du soutien des actionnaires n'est que le premier obstacle à une opération qui serait soumise à l'examen minutieux des autorités de la concurrence aux États-Unis et en Europe.

Les législateurs bipartisans ont exprimé leurs inquiétudes quant au préjudice potentiel pour les consommateurs et les créateurs, et le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré qu'il avait l'intention de s'exprimer sur les transactions .

L'offre de Paramount créera un studio plus grand que le leader du marché Disney DIS.N et fusionnera deux grands opérateurs de télévision, ce qui, selon certains sénateurs démocrates, contrôlera "presque tout ce que les Américains regardent à la télévision".

Il confiera également le contrôle de CNN aux Ellison, de tendance conservatrice, peu de temps après avoir acquis CBS News et installé Bari Weiss au poste de rédactrice en chef.

Les Ellison ont invoqué leurs liens avec l'administration Trump pour expliquer qu'un accord avec Paramount serait plus facile à mettre en œuvre sur le plan réglementaire.

Pour Netflix, paratonnerre à Hollywood en raison de son approche de la diffusion en continu, l'accord consoliderait sa position dominante avec 428 millions d'abonnés. Netflix a promis d'honorer les engagements de Warner Bros en matière de cinéma.

Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, s'est dit confiant dans l'obtention de l'approbation, affirmant que l'offre de la société serait meilleure pour Hollywood, car elle éviterait des suppressions d'emplois dans une industrie déjà touchée par une baisse des productions et des recettes inégales au box-office.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

